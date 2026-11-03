Φλωρίδης κατά Τσίπρα για Κασιδιάρη: «Οι πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής»
Φλωρίδης κατά Τσίπρα για Κασιδιάρη: «Οι πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής»
«Οι αριστεροί είναι μάγοι στο να αντιστρέφουν την πραγματικότητα», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση «παίζει παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη».
Ο κ. Φλωρίδης, απαντώντας στον πρώην πρωθυπουργό, έκανε αναφορές σε παλαιότερα περιστατικά που αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή, καθώς και τη στάση που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους τότε προφυλακισμένους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Όπως τόνισε, οι πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής
«Αρχικά πρέπει να βρεθεί αυτή η φωτογραφία που φαίνεται όπου τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους Κασιδιαραίους και τη Χρυσή Αυγή στο Καστελόριζο, σε κοινή αποστολή της ελληνικής Βουλής, αγκαλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία βουλευτές της Χρυσής Αυγής βρίσκονταν προφυλακισμένοι, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ταχθεί υπέρ της δυνατότητάς τους να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.
«Δεύτερον, πρέπει να ξαναθυμηθεί ο κόσμος ότι όταν αυτοί ήταν προφυλακισμένοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πρόεδροι της Βουλής του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει ότι κακώς αυτοί δεν μπορούσαν να ασκήσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα», δήλωσε.
Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας: «Θέλω να πω ότι σε προφυλακισμένους, οι οποίοι τελικά καταδικάστηκαν ως εγκληματίες, ο καημός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πώς θα βρεθεί τρόπος αυτοί να πάνε στη Βουλή».
Ο Γιώργος Φλωρίδης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με νέα επίθεση στην Αριστερά, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να παρουσιάσει διαφορετικά την πραγματικότητα.
«Οι αριστεροί είναι μάγοι στο να αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Οι πρακτικές τους ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής, για να παριστάνουν σήμερα τους αντιφασίστες», υποστήριξε.
Ολόκληρη η συνέντευξη:
Ο κ. Φλωρίδης, απαντώντας στον πρώην πρωθυπουργό, έκανε αναφορές σε παλαιότερα περιστατικά που αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή, καθώς και τη στάση που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους τότε προφυλακισμένους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Όπως τόνισε, οι πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής
«Αρχικά πρέπει να βρεθεί αυτή η φωτογραφία που φαίνεται όπου τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους Κασιδιαραίους και τη Χρυσή Αυγή στο Καστελόριζο, σε κοινή αποστολή της ελληνικής Βουλής, αγκαλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία βουλευτές της Χρυσής Αυγής βρίσκονταν προφυλακισμένοι, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ταχθεί υπέρ της δυνατότητάς τους να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.
«Δεύτερον, πρέπει να ξαναθυμηθεί ο κόσμος ότι όταν αυτοί ήταν προφυλακισμένοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πρόεδροι της Βουλής του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει ότι κακώς αυτοί δεν μπορούσαν να ασκήσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα», δήλωσε.
Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας: «Θέλω να πω ότι σε προφυλακισμένους, οι οποίοι τελικά καταδικάστηκαν ως εγκληματίες, ο καημός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πώς θα βρεθεί τρόπος αυτοί να πάνε στη Βουλή».
Ο Γιώργος Φλωρίδης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με νέα επίθεση στην Αριστερά, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να παρουσιάσει διαφορετικά την πραγματικότητα.
«Οι αριστεροί είναι μάγοι στο να αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Οι πρακτικές τους ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής, για να παριστάνουν σήμερα τους αντιφασίστες», υποστήριξε.
Ολόκληρη η συνέντευξη:
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