9FORTY APEX by New Era: Όταν το performance συναντά το σύγχρονο streetwear
MARIE CLAIRE

9FORTY APEX by New Era: Όταν το performance συναντά το σύγχρονο streetwear

Από το game-day energy στο everyday rotation.

9FORTY APEX by New Era: Όταν το performance συναντά το σύγχρονο streetwear
Υπάρχουν σχέδια που γίνονται κλασικά επειδή καταφέρνουν να ακολουθούν κάθε εποχή χωρίς να χάνουν τον χαρακτήρα τους. Και υπάρχουν στιγμές που μια γνώριμη σιλουέτα χρειάζεται να εξελιχθεί, όχι για να γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά για να ταιριάξει ακόμη καλύτερα στον τρόπο που κινούμαστε σήμερα.

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