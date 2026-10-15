High Jewellery: Τα κοσμήματα που ξεχωρίζουμε αυτή τη σεζόν
MARIE CLAIRE

High Jewellery: Τα κοσμήματα που ξεχωρίζουμε αυτή τη σεζόν

Πολύτιμα κομμάτια που συνδυάζουν εκλεπτυσμένη αισθητική με υψηλή δεξιοτεχνία και δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

High Jewellery: Τα κοσμήματα που ξεχωρίζουμε αυτή τη σεζόν
Όσο προσεκτικά κι αν χτίζουμε την γκαρνταρόμπα μας γύρω από τα τζιν με άψογη εφαρμογή, τα καλοραμμένα πανωφόρια και τα αγαπημένα μας πλεκτά, τα κοσμήματα είναι συχνά εκείνα που ολοκληρώνουν μια εμφάνιση και της χαρίζουν προσωπικότητα. Άλλα γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού μας στυλ και άλλα προορίζονται για τις στιγμές που θέλουμε λίγη περισσότερη λάμψη. Τα πιο ξεχωριστά, όμως μας συνοδεύουν για χρόνια, αποκτώντας με τον χρόνο και συναισθηματική αξία.

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