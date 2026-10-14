Η Ζιζέλ Πελικό βραβεύτηκε για τη γενναιότητά της και αφιέρωσε το βραβείο σε όλες τις κακοποιημένες γυναίκες

Η Gisèle Pelicot τιμήθηκε με το βραβείο Woman of Courage στα Women of the Year Awards, σε μια λαμπερή τελετή στο Λονδίνο. Η 73χρονη Γαλλίδα, η οποία συγκίνησε και ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους επιλέγοντας να δημοσιοποιηθεί η δίκη του πρώην συζύγου της, αφιέρωσε τη διάκριση στις γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική βία σε όλο τον κόσμο.«Είναι τιμή μου να λαμβάνω αυτό το βραβείο. Οι άνθρωποι με αποκαλούν γενναία, αλλά το αποδέχθηκα για όλες τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας. Δεν θα μπορούσα να το κρατήσω μόνο για τον εαυτό μου. Ανήκει σε όλες τις γυναίκες», δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου, στο Royal Lancaster Hotel, όπου παρευρέθηκαν επίσης η ηθοποιός Sienna Miller και η δημοσιογράφος Diane Kenwood.