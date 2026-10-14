ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Η Ζιζέλ Πελικό βραβεύτηκε για τη γενναιότητά της και αφιέρωσε το βραβείο σε όλες τις κακοποιημένες γυναίκες
MARIE CLAIRE

Η Ζιζέλ Πελικό βραβεύτηκε για τη γενναιότητά της και αφιέρωσε το βραβείο σε όλες τις κακοποιημένες γυναίκες

«Αυτό το βραβείο ανήκει σε όλες τις γυναίκες»

Η Ζιζέλ Πελικό βραβεύτηκε για τη γενναιότητά της και αφιέρωσε το βραβείο σε όλες τις κακοποιημένες γυναίκες
Η Gisèle Pelicot τιμήθηκε με το βραβείο Woman of Courage στα Women of the Year Awards, σε μια λαμπερή τελετή στο Λονδίνο. Η 73χρονη Γαλλίδα, η οποία συγκίνησε και ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους επιλέγοντας να δημοσιοποιηθεί η δίκη του πρώην συζύγου της, αφιέρωσε τη διάκριση στις γυναίκες που έχουν υποστεί σεξουαλική βία σε όλο τον κόσμο.
 
«Είναι τιμή μου να λαμβάνω αυτό το βραβείο. Οι άνθρωποι με αποκαλούν γενναία, αλλά το αποδέχθηκα για όλες τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας. Δεν θα μπορούσα να το κρατήσω μόνο για τον εαυτό μου. Ανήκει σε όλες τις γυναίκες», δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου, στο Royal Lancaster Hotel, όπου παρευρέθηκαν επίσης η ηθοποιός Sienna Miller και η δημοσιογράφος Diane Kenwood.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης