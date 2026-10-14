Κώστας Τσιμίκας: Αρχηγός της Λίβερπουλ στο παιχνίδι του Champions League με την ΛΑΣΚ
SPORTS
Κώστας Τσιμίκας Champions League Λίβερπουλ

Κώστας Τσιμίκας: Αρχηγός της Λίβερπουλ στο παιχνίδι του Champions League με την ΛΑΣΚ

Μεγάλη τιμή για τον διεθνή Έλληνα ακραίο μπακ

Κώστας Τσιμίκας: Αρχηγός της Λίβερπουλ στο παιχνίδι του Champions League με την ΛΑΣΚ
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Αρχηγός της Λίβερπουλ στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία για την 2η ημέρα της League Phase του Champions League είναι ο Κώστας Τσιμίκας. 

Ο διεθνής Έλληνας ακραίος μπακ που έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στα παιχνίδια της Εθνικής στο Nations League θα είναι ο κάπτεν της ομάδας του Λίβερπουλ στην Αυστρία. 

Ο Φαν Ντάικ είναι στον πάγκο, ο Σομποσλάι είναι τραυματίας ενώ ο Άλισον, λόγω θέσης δεν μπορεί να είναι αρχηγός, και έτσι το περιβραχιόνιο πήγε στον Έλληνα.
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