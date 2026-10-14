Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κώστας Τσιμίκας: Αρχηγός της Λίβερπουλ στο παιχνίδι του Champions League με την ΛΑΣΚ
Κώστας Τσιμίκας: Αρχηγός της Λίβερπουλ στο παιχνίδι του Champions League με την ΛΑΣΚ
Μεγάλη τιμή για τον διεθνή Έλληνα ακραίο μπακ
Αρχηγός της Λίβερπουλ στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ στην Αυστρία για την 2η ημέρα της League Phase του Champions League είναι ο Κώστας Τσιμίκας.
Ο διεθνής Έλληνας ακραίος μπακ που έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στα παιχνίδια της Εθνικής στο Nations League θα είναι ο κάπτεν της ομάδας του Λίβερπουλ στην Αυστρία.
Ο Φαν Ντάικ είναι στον πάγκο, ο Σομποσλάι είναι τραυματίας ενώ ο Άλισον, λόγω θέσης δεν μπορεί να είναι αρχηγός, και έτσι το περιβραχιόνιο πήγε στον Έλληνα.
Ο διεθνής Έλληνας ακραίος μπακ που έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στα παιχνίδια της Εθνικής στο Nations League θα είναι ο κάπτεν της ομάδας του Λίβερπουλ στην Αυστρία.
Ο Φαν Ντάικ είναι στον πάγκο, ο Σομποσλάι είναι τραυματίας ενώ ο Άλισον, λόγω θέσης δεν μπορεί να είναι αρχηγός, και έτσι το περιβραχιόνιο πήγε στον Έλληνα.
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