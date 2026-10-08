Η Zεντάγια επανέφερε ένα άρωμα Οδύσσειας στο Παρίσι
MARIE CLAIRE

Η Zεντάγια επανέφερε ένα άρωμα Οδύσσειας στο Παρίσι

Πηγαίνοντας στην επίδειξη SS27 της Louis Vuitton.

Η Zεντάγια επανέφερε ένα άρωμα Οδύσσειας στο Παρίσι
Η Zendaya, γνωστή για το method-dressing της στις περιοδείες για τις ταινίες της, έκλεψε ξανά την παράσταση το καλοκαίρι στο πλαίσιο της προώθησης της Οδύσσειας. Με αρχαιοελληνικές αναφορές και παλέτα που κινούταν κυρίως στα λευκά, η νεαρή ηθοποιός έφερε το ρόλο της Αθηνάς που υποδυόταν και στο κόκκινο χαλί.

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