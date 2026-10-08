Λάκης Γαβαλάς: Νομίζω ότι η κόντρα της Βίσση με τον Καρβέλα έγινε γιατί ήθελε να κάνει χατίρια στις καινούργιες της παρέες
Λάκης Γαβαλάς: Νομίζω ότι η κόντρα της Βίσση με τον Καρβέλα έγινε γιατί ήθελε να κάνει χατίρια στις καινούργιες της παρέες
Τελικά, αν την αγαπούν οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να τη συμβουλεύσουν, να συμπορευτούν με το παρελθόν της, το οποίο είναι λαμπρό, σχολίασε ο σχεδιαστής μόδας
Τo δικό του σχόλιο για την κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση έδωσε ο Λάκης Γαβαλάς. Ο σχεδιαστής μόδας υποστήριξε πως η τραγουδίστρια θέλησε να ικανοποιήσει τις νέες της παρέες, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ρήξη με τον συνθέτη και πρώην σύζυγό της.
Παράλληλα, τόνισε ότι είναι κρίμα να επηρεάζεται η πορεία της από εμμονές και ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πλέον στο πλευρό της, εφόσον την αγαπούν πραγματικά, θα πρέπει να τη συμβουλεύουν και να σέβονται το παρελθόν της.
Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην εκπομπή «Live News», την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και εκτίμησε ότι η Άννα Βίσση ενδεχομένως να είχε απωθημένα χρόνων, καθώς, όπως είπε, η αφοσίωσή της στον Νίκο Καρβέλα και τη μουσική τους συνεργασία δεν της είχε επιτρέψει να απολαύσει όσο θα ήθελε τη ζωή της. «Ίσως η Άννα Βίσση να είχε ένα απωθημένο χρόνων να ταξιδεύει, να κάνει τρελούτσικες παρέες, να περνάει καλά και επειδή είχε μία εμμονή υπέροχη με έναν συνθέτη που τύχαινε να είναι ο σύζυγός της, μετά ένας άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα της, να είχε παραλείψει να διασκεδάζει, να φοράει ρούχα, ενώ ήταν τσιγκούνα με την καλή έννοια. Είναι ένας άνθρωπος που ενθουσιάζεται με πράγματα και καμιά φορά μπορούμε να ξεφύγουμε με τον ενθουσιασμό μας γιατί και εγώ είμαι έτσι», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σε ερώτηση για το αν οικονομικές διαφωνίες οδήγησαν στην κόντρα των δύο καλλιτεχνών, ο σχεδιαστής μόδας εξέφρασε τη δική του άποψη, λέγοντας: «Η κόντρα νομίζω ότι έγινε γιατί η Άννα Βίσση ήθελε να κάνει χατίρια στις καινούργιες της παρέες. Αυτό το δικαιολογώ εν μέρει. Από εκεί και πέρα πρέπει να μας δείξει ποιες είναι οι καινούργιες της παρέες. Να πούμε και εμείς ''Εντάξει, στερηθήκαμε την Άννα Βίσση. Θα τραγουδήσει, δεν θα τραγουδήσει, θα πάει με άλλους, δεν θα πάει, γιατί έχει κάνει τις τάδε παρέες, έχει να κάνει με τον τάδε κόσμο. Είναι κρίμα να χαραμίζεται μια ολόκληρη ζωή για κάποιες εμμονές. Τελικά, αν την αγαπούν οι άνθρωπο αυτοί, οι καινούργιοι, πρέπει να τη συμβουλεύσουν, να συμπορευτούν με το παρελθόν της, το οποίο είναι λαμπρό».
Φωτογραφία: Shutterstock
Παράλληλα, τόνισε ότι είναι κρίμα να επηρεάζεται η πορεία της από εμμονές και ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πλέον στο πλευρό της, εφόσον την αγαπούν πραγματικά, θα πρέπει να τη συμβουλεύουν και να σέβονται το παρελθόν της.
Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην εκπομπή «Live News», την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και εκτίμησε ότι η Άννα Βίσση ενδεχομένως να είχε απωθημένα χρόνων, καθώς, όπως είπε, η αφοσίωσή της στον Νίκο Καρβέλα και τη μουσική τους συνεργασία δεν της είχε επιτρέψει να απολαύσει όσο θα ήθελε τη ζωή της. «Ίσως η Άννα Βίσση να είχε ένα απωθημένο χρόνων να ταξιδεύει, να κάνει τρελούτσικες παρέες, να περνάει καλά και επειδή είχε μία εμμονή υπέροχη με έναν συνθέτη που τύχαινε να είναι ο σύζυγός της, μετά ένας άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα της, να είχε παραλείψει να διασκεδάζει, να φοράει ρούχα, ενώ ήταν τσιγκούνα με την καλή έννοια. Είναι ένας άνθρωπος που ενθουσιάζεται με πράγματα και καμιά φορά μπορούμε να ξεφύγουμε με τον ενθουσιασμό μας γιατί και εγώ είμαι έτσι», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σε ερώτηση για το αν οικονομικές διαφωνίες οδήγησαν στην κόντρα των δύο καλλιτεχνών, ο σχεδιαστής μόδας εξέφρασε τη δική του άποψη, λέγοντας: «Η κόντρα νομίζω ότι έγινε γιατί η Άννα Βίσση ήθελε να κάνει χατίρια στις καινούργιες της παρέες. Αυτό το δικαιολογώ εν μέρει. Από εκεί και πέρα πρέπει να μας δείξει ποιες είναι οι καινούργιες της παρέες. Να πούμε και εμείς ''Εντάξει, στερηθήκαμε την Άννα Βίσση. Θα τραγουδήσει, δεν θα τραγουδήσει, θα πάει με άλλους, δεν θα πάει, γιατί έχει κάνει τις τάδε παρέες, έχει να κάνει με τον τάδε κόσμο. Είναι κρίμα να χαραμίζεται μια ολόκληρη ζωή για κάποιες εμμονές. Τελικά, αν την αγαπούν οι άνθρωπο αυτοί, οι καινούργιοι, πρέπει να τη συμβουλεύσουν, να συμπορευτούν με το παρελθόν της, το οποίο είναι λαμπρό».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα