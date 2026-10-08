Πιερρακάκης: Πρέπει να προστατεύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το ενεργειακό σοκ

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα δύο προκλήσεις, αναζητώντας την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη της οικονομίας και τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης προσερχόμενος στο Eurogroup