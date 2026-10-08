Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τον Τούρκο ΥΠΕΣ, στο επίκεντρο το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία

Από την πλευρά του, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών τόνισε τη σημασία που δίνει η Κυβέρνησή του στη συγκεκριμένη επίσκεψη στην Ελλάδα κάνοντας λόγο για υψηλόβαθμη αποστολή. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στις Υπηρεσίες Ελλάδας και Τουρκίας και αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με έμφαση σε θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, αλλά και για την αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων που διακινούν μετανάστες. Σημείωσε, δε, ότι και η συνεργασία με τη Βουλγαρία στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει αποφέρει μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων που διακινούν ανθρώπους, προσκάλεσε τον κ. Χρυσοχοΐδη στη συνάντηση του Τριμερούς Μηχανισμού Αντιμετώπισης που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Τουρκία.Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της ΔΑΟΕ, Υποστράτηγος Ιωάννης Σταυρακάκης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Υποστράτηγος Μιλτιάδης Σιάφης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας και Αστυνόμευσης, Ταξίαρχος Ελευθέριος Χαρδαλιάς, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Αριστείδης Μίντζας, ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Καρυδάκος και ο Εισαγγελέας Εφετών και εποπτεύων Εισαγγελέας της Δ.Α.Ο.Ε. Δημήτριος Γκύζης. Η τουρκική αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Τουρκίας στην Ελλάδα, Çağatay Erciyes, τον Γενικό Διοικητή της Χωροφυλακής, Ali Çardakcı, τον Κυβερνήτη /Επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας, Ali Fidan, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος της τουρκικής Εθνικής Αστυνομίας Rüştü Yılmaz, τον Προϊστάμενο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Sezer Işıktaş, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Interpol- Europol της τουρκικής Εθνικής Αστυνομίας, M. Serkan Sabanca, άλλοι υψηλόβαθμοι Αξιωματούχοι και στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας.»