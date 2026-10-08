Η κόρη της Μπιάνκα Μπάλτι περπάτησε στο show του οίκου Courrèges για τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027
MARIE CLAIRE

Η κόρη της Μπιάνκα Μπάλτι περπάτησε στο show του οίκου Courrèges για τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027

Η Balti θα βρεθεί την Παρασκεύη στην Αθήνα, στο 8ο Marie Claire Power Trip

Η κόρη της Μπιάνκα Μπάλτι περπάτησε στο show του οίκου Courrèges για τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2027
Η Matilde Lucidi, είναι η 19χρονη κόρη της Ιταλίδας καλλονής Bianca Balti, η οποία θα βρεθεί στο Marie Claire Power Trip στην Αθήνα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

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