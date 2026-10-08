Λιμενικοί, τελωνιακοί και ΑΑΔΕ σταμάτησαν στο λιμάνι του Πειραιά φορτίο με 10,5 εκατ. λαθραία τσιγάρα, στα €2,1 εκατ. οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος αλλοδαπός - Τα λαθραία τσιγάρα ήταν κρυμμένα σε κοντέινερ





Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας,







Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος αλλοδαπός, με τον Βασίλη Κικίλια να δίνει συγχαρητήρια σε «αυτούς που δουλεύουν αθόρυβα, μέρα και νύχτα, για να προστατεύσουν τα σύνορα και το δημόσιο συμφέρον».





Κλείσιμο Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια Στο λιμάνι του Πειραιά, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με την Τελωνειακή Υπηρεσία και την ΑΑΔΕ, εντόπισαν και κατέσχεσαν 10.500.000 λαθραία τσιγάρα, κρυμμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο.



Μια απάτη που θα στερούσε από το Δημόσιο σε δασμούς και φόρους 2.148.862,99€.

Ένας 33χρονος αλλοδαπός υπήκοος συνελήφθη.



Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Σε αυτούς που δουλεύουν αθόρυβα, μέρα και νύχτα, για να προστατεύσουν τα σύνορα και το δημόσιο συμφέρον.



Μπλόκο σε ένα πολύ μεγάλο φορτίο λαθραίων τσιγάρων έστησαν στο λιμάνι του Πειραιά στελέχη του λιμενικού , τελωνειακοί και η ΑΑΔΕ Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας , το φορτίο που εντοπίστηκε ήταν 10.500.000 λαθραία τσιγάρα που ήταν κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ.Κατά τον κ. Κικίλια, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το παράνομο φορτίο υπολογίστηκαν σε 2,1 εκατομμύρια ευρώ.Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος αλλοδαπός, με τον Βασίλη Κικίλια να δίνει συγχαρητήρια σε «αυτούς που δουλεύουν αθόρυβα, μέρα και νύχτα, για να προστατεύσουν τα σύνορα και το δημόσιο συμφέρον».Στο λιμάνι του Πειραιά, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με την Τελωνειακή Υπηρεσία και την ΑΑΔΕ, εντόπισαν και κατέσχεσαν 10.500.000 λαθραία τσιγάρα, κρυμμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο.Μια απάτη που θα στερούσε από το Δημόσιο σε δασμούς και φόρους 2.148.862,99€.Ένας 33χρονος αλλοδαπός υπήκοος συνελήφθη.Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Σε αυτούς που δουλεύουν αθόρυβα, μέρα και νύχτα, για να προστατεύσουν τα σύνορα και το δημόσιο συμφέρον.

Συνεχίζουμε. Χωρίς καμία ανοχή στο παράνομο εμπόριο.



Η ανακοίνωση του Λιμενικού: Τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, από κοινού με Τελωνειακούς υπαλλήλους της Β’ Υποδιεύθυνσης Δίωξης Λαθρεμπορίου & εκ των Υστέρων Ελέγχων του 1ου Τελωνείου Πειραιά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προέβησαν σε εντοπισμό και κατάσχεση δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000) λαθραίων τσιγάρων, εντός εμπορευματοκιβωτίου στην Ελεύθερη Ζώνη του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.) Πειραιά, καθώς και στη σύλληψη ενός 33χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Σερβίας), για παράβαση του Ν. 5222/2025 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας".



Ειδικότερα, μετά από τοπική ανάλυση κινδύνου του ανωτέρω Τελωνείου και κατόπιν διενέργειας ελέγχου μέσω αυτοκινούμενου X-RAY, διαπιστώθηκε ασυνέχεια μεταξύ του δηλωθέντος φορτίου και των αποτελεσμάτων απεικόνισης αυτού. Ακολούθησε, από τα ανωτέρω στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου και του Τελωνείου, φυσικός έλεγχος και αποσφράγιση του επίμαχου εμπορευματοκιβωτίου. Κατά τον έλεγχο και μετά τις πρώτες σειρές φόρτωσης όπου βρισκόταν το νόμιμο φορτίο, αποτελούμενο από μονωτικά υλικά (τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο απόκρυψης), διαπιστώθηκε η ύπαρξη 1.050 χαρτοκιβωτίων που περιείχαν 10.500.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων συγκεκριμένης επωνυμίας. Η εν λόγω ποσότητα λαθραίων τσιγάρων είχε φορτωθεί σε επικαθήμενο (τρέιλερ), ελκούμενο από φορτηγό όχημα του οποίου οδηγός ήταν ο 33χρονος.



Σημειώνεται ότι το εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο, σύμφωνα με τα συνοδευτικά του έγγραφα, φέρεται να φορτώθηκε την 08.08.2026 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τελικό προορισμό την Σερβία, ενώ εκφορτώθηκε την 06.10.2026 από πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης, στην Ελεύθερη Ζώνη Πειραιά. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (2.148.862,99 €).



Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ποσότητα των καπνικών προϊόντων η οποία παραδόθηκε στο 1ο Τελωνείο Πειραιά, το εμπορευματοκιβώτιο, το φορτηγό όχημα με το επικαθήμενο ως μέσα μεταφοράς, καθώς και δύο (02) κινητά τηλέφωνα, ενώ ο 33χρονος συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, πρόκειται να οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.