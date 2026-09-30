Ινδία: Διαδηλώσεις για την ασφάλεια των γυναικών έπειτα από σειρά καταγγελιών για βιασμούς

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην Ινδία μια σειρά από καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες, με εκατοντάδες φοιτήτριες και φοιτητές να βγαίνουν στους δρόμους και το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας να επικρίνει δημόσια τις αρμόδιες αρχές.Το ανώτατο δικαστήριο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για αυτό που χαρακτήρισε «αποτυχία της επιβολής του νόμου», αλλά και της δημόσιας διοίκησης να διασφαλίσει την προστασία των γυναικών. Δικαστές τόνισαν ότι δημόσιοι χώροι, όπως πάρκα και μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν μπορούν να μετατρέπονται σε «ζώνες υψηλού κινδύνου» εξαιτίας ανεπαρκούς φωτισμού, έλλειψης συστημάτων παρακολούθησης ή άλλων βασικών υποδομών.Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να εξετάσει αυτεπάγγελτα τις καταγγελίες για βιασμούς που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στο Δελχί και τις γύρω περιοχές. Σύμφωνα με το Live Law, ψηφιακή πύλη νομικών ειδήσεων και πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης που παρέχει κάλυψη σε πραγματικό χρόνο των δικαστικών διαδικασιών, των αποφάσεων και των νομικών εξελίξεων από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας και διάφορα Ανώτατα Δικαστήρια, οι δικαστές έκαναν λόγο για μια «συστηματική αποτυχία» των αρχών επιβολής του νόμου και της δημόσιας διοίκησης να εγγυηθούν τη βασική ασφάλεια στους δημόσιους χώρους.