Dior S/S 2027: Oι ωραιότερες εμφανίσεις από την πρώτη σειρά
MARIE CLAIRE

Dior S/S 2027: Oι ωραιότερες εμφανίσεις από την πρώτη σειρά

Η πρώτη σειρά της επίδειξης συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας, του κινηματογράφου και της μουσικής,

Dior S/S 2027: Oι ωραιότερες εμφανίσεις από την πρώτη σειρά
Στους Κήπους του Κεραμεικού στο Παρίσι, ο Jonathan Anderson παρουσίασε τη συλλογή Dior Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, την πιο ανάλαφρη μέχρι σήμερα στη θητεία του στον οίκο. Διάφανα υφάσματα, ρευστές γραμμές, δαντέλα, πλισέ και απαλά χρώματα σαν ακουαρέλα έδωσαν τον τόνο, σε μια σύγχρονη επανερμηνεία της κληρονομιάς του Christian Dior.

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