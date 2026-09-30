Τα 3 ζώδια που προσελκύουν πλούτο και επιτυχία όλο τον Οκτώβριο

ΟΟκτώβριος σάς καλεί να επανεξετάσετε τη σχέση σας με τα χρήματα, να αφήσετε πίσω παλιές πεποιθήσεις και να αναζητήσετε νέους τρόπους οικονομικής ανάπτυξης. Αυτά είναι τα τρία ζώδια που μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες του μήνα. Η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης και του Ερμή στον Σκορπιό δημιουργεί ένα διάστημα επανεξέτασης και αναθεώρησης. Από τις 3 Οκτωβρίου, η ανάδρομη Αφροδίτη σας καλεί να δείτε πιο καθαρά τη σχέση σας με τα χρήματα, ενώ από τις 24 Οκτωβρίου ο ανάδρομος Ερμής ενισχύει την ανάγκη για έρευνα, οργάνωση και προσεκτικό σχεδιασμό. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε.