Τα 3 ζώδια που προσελκύουν πλούτο και επιτυχία όλο τον Οκτώβριο
MARIE CLAIRE

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν πλούτο και επιτυχία όλο τον Οκτώβριο

Αξιοποιούν καλύτερα τις ευκαιρίες του μήνα.

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν πλούτο και επιτυχία όλο τον Οκτώβριο
ΟΟκτώβριος σάς καλεί να επανεξετάσετε τη σχέση σας με τα χρήματα, να αφήσετε πίσω παλιές πεποιθήσεις και να αναζητήσετε νέους τρόπους οικονομικής ανάπτυξης. Αυτά είναι τα τρία ζώδια που μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες του μήνα. Η ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης και του Ερμή στον Σκορπιό δημιουργεί ένα διάστημα επανεξέτασης και αναθεώρησης. Από τις 3 Οκτωβρίου, η ανάδρομη Αφροδίτη σας καλεί να δείτε πιο καθαρά τη σχέση σας με τα χρήματα, ενώ από τις 24 Οκτωβρίου ο ανάδρομος Ερμής ενισχύει την ανάγκη για έρευνα, οργάνωση και προσεκτικό σχεδιασμό. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης