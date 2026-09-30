Η Ζόι Κράβιτζ με αποκαλυπτική all-black εμφάνιση στην επίδειξη Saint Laurent στο Παρίσι
Η Ζόι Κράβιτζ με αποκαλυπτική all-black εμφάνιση στην επίδειξη Saint Laurent στο Παρίσι
Ένα look που έμοιαζε να συνομιλεί ξεκάθαρα με την εμφάνισή της στο Met Gala του 2026.
Ένα look που έμοιαζε να συνομιλεί ξεκάθαρα με την εμφάνισή της στο Met Gala του 2026.
ΗZoë Kravitz βρέθηκε χθες στην πρώτη σειρά της επίδειξης Saint Laurent, στο πλευρό της Hailey Bieber, της Kate Moss και άλλων διάσημων καλεσμένων, επιλέγοντας ένα look που έμοιαζε να συνομιλεί ξεκάθαρα με την εμφάνισή της στο Met Gala του 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα