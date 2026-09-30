Η Ζόι Κράβιτζ με αποκαλυπτική all-black εμφάνιση στην επίδειξη Saint Laurent στο Παρίσι
MARIE CLAIRE

Η Ζόι Κράβιτζ με αποκαλυπτική all-black εμφάνιση στην επίδειξη Saint Laurent στο Παρίσι

Ένα look που έμοιαζε να συνομιλεί ξεκάθαρα με την εμφάνισή της στο Met Gala του 2026.

Η Ζόι Κράβιτζ με αποκαλυπτική all-black εμφάνιση στην επίδειξη Saint Laurent στο Παρίσι
ΗZoë Kravitz βρέθηκε χθες στην πρώτη σειρά της επίδειξης Saint Laurent, στο πλευρό της Hailey Bieber, της Kate Moss και άλλων διάσημων καλεσμένων, επιλέγοντας ένα look που έμοιαζε να συνομιλεί ξεκάθαρα με την εμφάνισή της στο Met Gala του 2026.

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