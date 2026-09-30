Φατίμα Ζάχρα Μανσούρι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στο Μαρόκο και η δεύτερη στον αραβικό κόσμο
MARIE CLAIRE

Φατίμα Ζάχρα Μανσούρι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στο Μαρόκο και η δεύτερη στον αραβικό κόσμο

Διορίστηκε από τον βασιλιά της χώρας

Φατίμα Ζάχρα Μανσούρι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στο Μαρόκο και η δεύτερη στον αραβικό κόσμο
Ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμεντ ΣΤ΄ διόρισε την υπουργό Χωροταξίας Fatima Zahra Mansouri πρωθυπουργό. Η 50χρονη δικηγόρος έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα στη χώρα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης