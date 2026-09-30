Φατίμα Ζάχρα Μανσούρι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στο Μαρόκο και η δεύτερη στον αραβικό κόσμο
Φατίμα Ζάχρα Μανσούρι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στο Μαρόκο και η δεύτερη στον αραβικό κόσμο
Διορίστηκε από τον βασιλιά της χώρας
Ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμεντ ΣΤ΄ διόρισε την υπουργό Χωροταξίας Fatima Zahra Mansouri πρωθυπουργό. Η 50χρονη δικηγόρος έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα στη χώρα.
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