Τζον Χαμ: Πώς είναι να γίνεσαι πατέρας πρώτη φορά στα 55

Ο Jon Hamm ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας του και μιλά ανοιχτά για τη νέα περίοδο της ζωής του με τη σύζυγό του, Anna Osceola.Ο πρωταγωνιστής του Mad Men αποκάλυψε σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή Today ότι αισθάνεται ενθουσιασμένος, αλλά και λίγο φοβισμένος μπροστά στην προοπτική να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.«Έχω βρεθεί γύρω από παιδιά όλη μου τη ζωή. Έχω υπάρξει δάσκαλος, έχω τις ανιψιές και τους ανιψιούς μου και όλα αυτά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσουμε τη δική μας οικογένεια. Είναι συναρπαστικό. Και τρομακτικό», είπε.