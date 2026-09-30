Τζον Χαμ: Πώς είναι να γίνεσαι πατέρας πρώτη φορά στα 55
Τζον Χαμ: Πώς είναι να γίνεσαι πατέρας πρώτη φορά στα 55
Ο ηθοποιός περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύντροφό του, Anna Osceola.
Ο Jon Hamm ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας του και μιλά ανοιχτά για τη νέα περίοδο της ζωής του με τη σύζυγό του, Anna Osceola.
Ο πρωταγωνιστής του Mad Men αποκάλυψε σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή Today ότι αισθάνεται ενθουσιασμένος, αλλά και λίγο φοβισμένος μπροστά στην προοπτική να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.
«Έχω βρεθεί γύρω από παιδιά όλη μου τη ζωή. Έχω υπάρξει δάσκαλος, έχω τις ανιψιές και τους ανιψιούς μου και όλα αυτά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσουμε τη δική μας οικογένεια. Είναι συναρπαστικό. Και τρομακτικό», είπε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ο πρωταγωνιστής του Mad Men αποκάλυψε σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή Today ότι αισθάνεται ενθουσιασμένος, αλλά και λίγο φοβισμένος μπροστά στην προοπτική να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.
«Έχω βρεθεί γύρω από παιδιά όλη μου τη ζωή. Έχω υπάρξει δάσκαλος, έχω τις ανιψιές και τους ανιψιούς μου και όλα αυτά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσουμε τη δική μας οικογένεια. Είναι συναρπαστικό. Και τρομακτικό», είπε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα