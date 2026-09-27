Η Λένα Διβάνη είναι προσκεκλημένη στο 8ο Marie Claire Power Trip
Η Λένα Διβάνη είναι προσκεκλημένη στο 8ο Marie Claire Power Trip
Με τη δική της ματιά, η ιστορία γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται γύρω μας και να αναρωτηθούμε τι σημαίνει, τελικά, να ζούμε καλά στο μέλλον.
Με τη δική της ματιά, η ιστορία γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται γύρω μας και να αναρωτηθούμε τι σημαίνει, τελικά, να ζούμε καλά στο μέλλον.
ΗΛένα Διβάνη είναι συγγραφέας και -μέχρι το 2022 που παραιτήθηκε- Καθηγήτρια στο Νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδασκε ελληνική και βαλκανική ιστορία εξωτερικής πολιτικής του 20ού αιώνα. Δημοσίευσε πολλές μονογραφίες και σειρά άρθρων για ζητήματα εθνικισμού, μειονοτήτων και εδαφικών ανταγωνισμών, ενώ υπήρξε Visiting Reaserch Fellow στο πανεπιστήμιο Harvard, στο King’s College του Λονδίνου και στο League of Nations Archive (UN) στη Γενεύη. Φέτος τον Οκτώβριο, είναι μία από τις επίσημες προσκεκλημένες του 8ου Marie Claire Power Trip.
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