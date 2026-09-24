Οι τέσσερις μεγαλύτερες τάσεις στο μακιγιάζ για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027
Οι τέσσερις μεγαλύτερες τάσεις στο μακιγιάζ για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027
Τα trends που πρωταγωνίστησαν στα catwalks.
Ποιες τάσεις θα ξεχωρίσουν στο μακιγιάζ μας τους μήνες που έρχονται; Οι πασαρέλες και τα beauty looks μάς γυρίζουν πίσω στις δεκαετίες των 90s και των 00s, επαναφέροντας αγαπημένα trends με πιο σύγχρονη ματιά. Από τα καφέ μολύβια μέχρι τα μεταλλικά βλέφαρα, η νοσταλγία γίνεται οδηγός μας..
Μολύβι στα μάτια
Αρκεί μια μαύρη γραμμή στην εσωτερική γραμμή των βλεφάρων για να αποκτήσει αμέσως περισσότερο βάθος το βλέμμα. Το αποτέλεσμα είναι σέξι και λίγο ατίθασο, ενώ η εφαρμογή δεν χρειάζεται καθόλου ακρίβεια. Οσο πιο ανεπιτήδευτο τόσο καλύτερα
Μολύβι στα μάτια
Αρκεί μια μαύρη γραμμή στην εσωτερική γραμμή των βλεφάρων για να αποκτήσει αμέσως περισσότερο βάθος το βλέμμα. Το αποτέλεσμα είναι σέξι και λίγο ατίθασο, ενώ η εφαρμογή δεν χρειάζεται καθόλου ακρίβεια. Οσο πιο ανεπιτήδευτο τόσο καλύτερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα