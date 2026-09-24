Οι τέσσερις μεγαλύτερες τάσεις στο μακιγιάζ για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027
MARIE CLAIRE

Οι τέσσερις μεγαλύτερες τάσεις στο μακιγιάζ για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027

Τα trends που πρωταγωνίστησαν στα catwalks.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες τάσεις στο μακιγιάζ για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027
Ποιες τάσεις θα ξεχωρίσουν στο μακιγιάζ μας τους μήνες που έρχονται; Οι πασαρέλες και τα beauty looks μάς γυρίζουν πίσω στις δεκαετίες των 90s και των 00s, επαναφέροντας αγαπημένα trends με πιο σύγχρονη ματιά. Από τα καφέ μολύβια μέχρι τα μεταλλικά βλέφαρα, η νοσταλγία γίνεται οδηγός μας..

Μολύβι στα μάτια
Αρκεί μια μαύρη γραμμή στην εσωτερική γραμμή των βλεφάρων για να αποκτήσει αμέσως περισσότερο βάθος το βλέμμα. Το αποτέλεσμα είναι σέξι και λίγο ατίθασο, ενώ η εφαρμογή δεν χρειάζεται καθόλου ακρίβεια. Οσο πιο ανεπιτήδευτο τόσο καλύτερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης