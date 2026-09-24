Πότε θα πετύχουμε την έμφυλη ισότητα; Οι παγκόσμιες εκτιμήσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας
MARIE CLAIRE

Πότε θα πετύχουμε την έμφυλη ισότητα; Οι παγκόσμιες εκτιμήσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας

Έχει σημειωθεί, ωστόσο, σημαντική πρόοδος σχεδόν σε κάθε χώρα του πλανήτη

Πότε θα πετύχουμε την έμφυλη ισότητα; Οι παγκόσμιες εκτιμήσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εξέδωσε την 20η Αναφορά Έμφυλου Χάσματος (Gender Gap Report), συνοψίζοντας τις αισιόδοξες και απαισιόδοξες ειδήσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία της, με την εξής φράση: «Ο κόσμος είναι πιο κοντά από ποτέ στην [έμφυλη] ισότητα, αλλά η πρόοδος είναι επισφαλής».

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