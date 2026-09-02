Ναΐμα Γερασοπούλου: Μια Ελληνίδα χορεύτρια παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο - «Με έκανε να τρελαθώ»
Ναΐμα Γερασοπούλου: Μια Ελληνίδα χορεύτρια παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο - «Με έκανε να τρελαθώ»
Με τον παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο, στο πρωτάθλημα στο Μπουένος Άιρες
Μια Ελληνίδα χορεύτρια τάνγκο με διεθνή διαδρομή και καταξίωση, η Ναΐμα Γερασοπούλου, στέφθηκε νικήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τάνγκο στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, στην κατηγορία Salon, με τον Αργεντινό παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα