Ναΐμα Γερασοπούλου: Μια Ελληνίδα χορεύτρια παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο - «Με έκανε να τρελαθώ»

Μια Ελληνίδα χορεύτρια τάνγκο με διεθνή διαδρομή και καταξίωση, η Ναΐμα Γερασοπούλου, στέφθηκε νικήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τάνγκο στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, στην κατηγορία Salon, με τον Αργεντινό παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο.