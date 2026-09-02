Ναΐμα Γερασοπούλου: Μια Ελληνίδα χορεύτρια παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο - «Με έκανε να τρελαθώ»
MARIE CLAIRE

Ναΐμα Γερασοπούλου: Μια Ελληνίδα χορεύτρια παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο - «Με έκανε να τρελαθώ»

Με τον παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο, στο πρωτάθλημα στο Μπουένος Άιρες

Ναΐμα Γερασοπούλου: Μια Ελληνίδα χορεύτρια παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο - «Με έκανε να τρελαθώ»
Μια Ελληνίδα χορεύτρια τάνγκο με διεθνή διαδρομή και καταξίωση, η Ναΐμα Γερασοπούλου, στέφθηκε νικήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τάνγκο στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, στην κατηγορία Salon, με τον Αργεντινό παρτενέρ της, Λούκας Γκαούτο.

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