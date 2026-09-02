Η «post summer» ρουτίνα περιποίησης που χρειάζεται η επιδερμίδα του σώματός μας μετά το καλοκαίρι
Η «post summer» ρουτίνα περιποίησης που χρειάζεται η επιδερμίδα του σώματός μας μετά το καλοκαίρι
Τα βήματα που θα βοηθήσουν το δέρμα να ανακτήσει την ενυδάτωση, την απαλότητα και τη λάμψη του μετά τις διακοπές.
Αν το σκεφτούμε, το καλοκαίρι είναι η εποχή που η επιδερμίδα του σώματος δέχεται ίσως τη μεγαλύτερη προσοχή. Την προστατεύουμε καθημερινά με αντηλιακό, εφαρμόζουμε προϊόντα after-sun, κάνουμε απολέπιση για να διατηρήσουμε το μαύρισμά μας ομοιόμορφο και την ενυδατώνουμε με έλαια και κρέμες πριν βγούμε έξω. Με τον ερχομό του Σεπτεμβρίου, όμως, η προσοχή μας στρέφεται και πάλι σχεδόν αποκλειστικά στο πρόσωπο και η φροντίδα του σώματος περιορίζεται συχνά σε λίγη κρέμα μετά το ντους, όταν το θυμηθούμε.
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