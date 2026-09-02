Η «post summer» ρουτίνα περιποίησης που χρειάζεται η επιδερμίδα του σώματός μας μετά το καλοκαίρι

Αν το σκεφτούμε, το καλοκαίρι είναι η εποχή που η επιδερμίδα του σώματος δέχεται ίσως τη μεγαλύτερη προσοχή. Την προστατεύουμε καθημερινά με αντηλιακό, εφαρμόζουμε προϊόντα after-sun, κάνουμε απολέπιση για να διατηρήσουμε το μαύρισμά μας ομοιόμορφο και την ενυδατώνουμε με έλαια και κρέμες πριν βγούμε έξω. Με τον ερχομό του Σεπτεμβρίου, όμως, η προσοχή μας στρέφεται και πάλι σχεδόν αποκλειστικά στο πρόσωπο και η φροντίδα του σώματος περιορίζεται συχνά σε λίγη κρέμα μετά το ντους, όταν το θυμηθούμε.