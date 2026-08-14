Paris Jackson: Περιγράφει την πρώτη συνάντηση με τη μητέρα της Debbie Rowe στα 15 της

Η κόρη του Michael Jackson, Paris Jackson μίλησε πρόσφατα ανοιχτά για τη σχέση της με τη μητέρα της, Debbie Rowe, σε μια νέα εμφάνισή της στο podcast Call Her Daddy. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση που έχουν σήμερα, αλλά και στην πρώτη φορά που συναντήθηκαν από κοντά, αρκετά χρόνια μετά τη γέννησή της.