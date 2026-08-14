Paris Jackson: Περιγράφει την πρώτη συνάντηση με τη μητέρα της Debbie Rowe στα 15 της
MARIE CLAIRE

Paris Jackson: Περιγράφει την πρώτη συνάντηση με τη μητέρα της Debbie Rowe στα 15 της

Η κόρη του Michael Jackson μίλησε για πρώτη φορά με τόσες λεπτομέρειες για τη σχέση της με τη μητέρα της.

Paris Jackson: Περιγράφει την πρώτη συνάντηση με τη μητέρα της Debbie Rowe στα 15 της
Η κόρη του Michael Jackson, Paris Jackson μίλησε πρόσφατα ανοιχτά για τη σχέση της με τη μητέρα της, Debbie Rowe, σε μια νέα εμφάνισή της στο podcast Call Her Daddy. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση που έχουν σήμερα, αλλά και στην πρώτη φορά που συναντήθηκαν από κοντά, αρκετά χρόνια μετά τη γέννησή της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης