H ηθοποιός από γνωστή σειρά που αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο: «Είναι πια στο τελευταίο στάδιο»

ΗLucy Davis, η ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Dawn Tinsley στη σειρά The Office, αποκάλυψε ότι πάσχει από ανίατο καρκίνο του μαστού σε στάδιο 4.Η 53χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι διαγνώστηκε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και πως η ασθένεια έχει κάνει μετάσταση στα οστά της, μεταξύ άλλων στη σπονδυλική στήλη, το δεξί ισχίο και τα πλευρά. Όπως ανέφερε, είναι πλέον πολύ αργά για να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.Σε ανάρτησή της στο Instagram την Τρίτη, 11 Αυγούστου, έγραψε:«Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να ζήσω ό,τι μπορεί να μου έχει απομείνει από τη ζωή μου με όσο το δυνατόν περισσότερη χαρά και διασκέδαση.»Πάντα μου αρέσει να βρίσκω κάτι να μάθω μέσα από οτιδήποτε αρνητικό συμβαίνει. Και ο καρκίνος δεν με απογοήτευσε ούτε σε αυτό· υπάρχουν πολλά που έχω μάθει από την εμπειρία μου και γι’ αυτό είμαι ευγνώμων.»Όπως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε, ο πόνος μπορεί πραγματικά να είναι πολύ έντονος. Το να στέκομαι όρθια και να περπατάω για πολλή ώρα μπορεί να είναι δύσκολο και κάποιες φορές χρειάζεται να χρησιμοποιώ αναπηρικό αμαξίδιο. Οπότε, αν με δείτε να κυκλοφορώ με αυτό, μη διστάσετε να με σπρώξετε!».