«Αόρατα» νύχια: Η νέα κομψή τάση στο μανικιούρ που βλέπουμε παντού
MARIE CLAIRE

«Αόρατα» νύχια: Η νέα κομψή τάση στο μανικιούρ που βλέπουμε παντού

Διάφανα χρώματα, γαλακτερό φινίρισμα και διακριτικό γαλλικό.

«Αόρατα» νύχια: Η νέα κομψή τάση στο μανικιούρ που βλέπουμε παντού
Η συγκεκριμένη αισθητική βασίζεται σε διάφανες και ημιδιάφανες αποχρώσεις, όπως το milky white, το απαλό ροζ, το nude και το διακριτικό μπεζ. Το φυσικό νύχι παραμένει ορατό κάτω από μια λεπτή στρώση χρώματος, ενώ το γυαλιστερό φινίρισμα χαρίζει ένα καθαρό και προσεγμένο αποτέλεσμα. Είναι ουσιαστικά η λογική του «your nails, but better», χωρίς να χρειάζεται το μανικιούρ να τραβάει όλη την προσοχή.

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