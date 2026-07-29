Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Λέοντα
Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Λέοντα
Μέχρι και τις 22 Αυγούστου ευνοούνται.
Ηπερίοδος του Λέοντα ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου 2026 και φέρνει μαζί της μια έντονη ανάγκη για ξεκαθαρίσματα, αλήθειες και νέα ξεκινήματα. Ο μήνας που ακολουθεί θα σας ωθήσει να αντιμετωπίσετε καταστάσεις που σας απασχολούν εδώ και καιρό, να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας βαραίνει και να ανακαλύψετε ξανά τη δύναμη και την αυτοπεποίθησή σας.
Διαβάστε ποια ζώδια ευνοούνται στο marieclaire.gr.
Διαβάστε ποια ζώδια ευνοούνται στο marieclaire.gr.
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