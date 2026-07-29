Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Λέοντα
MARIE CLAIRE

Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Λέοντα

Μέχρι και τις 22 Αυγούστου ευνοούνται.

Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Λέοντα
Ηπερίοδος του Λέοντα ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου 2026 και φέρνει μαζί της μια έντονη ανάγκη για ξεκαθαρίσματα, αλήθειες και νέα ξεκινήματα. Ο μήνας που ακολουθεί θα σας ωθήσει να αντιμετωπίσετε καταστάσεις που σας απασχολούν εδώ και καιρό, να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας βαραίνει και να ανακαλύψετε ξανά τη δύναμη και την αυτοπεποίθησή σας.

Διαβάστε ποια ζώδια ευνοούνται στο marieclaire.gr.
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