Τα τρία λεπτά άσκησης που μειώνουν την ένταση από την καθιστική εργασία
Τα τρία λεπτά άσκησης που μειώνουν την ένταση από την καθιστική εργασία
Δεν είναι απαραίτητη η πολύωρη προπόνηση για να περιορίσουμε τις συνέπειες της δουλειάς σε ένα γραφείο
Μπορεί η καθιστική εργασία να είναι θεωρητικά ξεκούραστη για το σώμα, αυτό όμως δεν συμβαίνει στην πράξη: οι γοφοί σφίγγουν, οι ώμοι γέρνουν μπροστά, η αναπνοή γίνεται πιο ρηχή και το νευρικό σύστημα στρεσάρεται, σύμφωνα με ένα νέο άρθρο του CNN, το οποίο διευκρινίζει ωστόσο ότι δεν είναι απαραίτητη η πολύωρη προπόνηση για να αποβάλουμε την ένταση της ημέρας.
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