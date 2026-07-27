Ο οίκος ομορφιάς που μας θυμίζει τι σημαίνει niche luxury brand

Mια απόδραση στην Ύδρα, η διαμονή στη Villa Valentine, ένα facial treatment με θέα τη θάλασσα και φυσικά η τέλεια παρέα ήταν αρκετά για να μετατρέψουν ένα επαγγελματικό ταξίδι σε ένα ονειρεμένο διήμερο.Όσοι γνωρίζουν τη Valmont γνωρίζουν και τη σχέση του οίκου με την τέχνη. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως βρεθήκαμε στην Ύδρα, ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά της Ελλάδας, με αφορμή το πιο πρόσφατο λανσάρισμα skincare της μάρκας.