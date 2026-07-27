Η βραδινή συνήθεια των δύο λεπτών που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην υγεία των νυχιών σας
Η βραδινή συνήθεια των δύο λεπτών που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην υγεία των νυχιών σας
Είναι πιο απλή από όσο νομίζετε.
Όταν μιλάμε για ρουτίνες ομορφιάς, συνήθως η προσοχή στρέφεται στην επιδερμίδα και τα μαλλιά. Υπάρχει όμως ένα ακόμη σημείο που αξίζει λίγα λεπτά φροντίδας στο τέλος της ημέρας και αυτό δεν είναι άλλο από τα νύχια μας. Όπως και η επιδερμίδα, έτσι κι αυτά επηρεάζονται καθημερινά από το συχνό πλύσιμο των χεριών, τα καθαριστικά και τις υπόλοιπες εξωτερικές επιβαρύνσεις, γι’ αυτό και η ενυδάτωση μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην όψη και την αντοχή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα