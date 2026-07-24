Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, για το νέο βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου: «Έντονη ανησυχία για το περιεχόμενό του»
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, για το νέο βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου: «Έντονη ανησυχία για το περιεχόμενό του»
Τα αποσπάσματά του εγχειριδίου για τους έμφυλους ρόλους και την έμφυλη βία, που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες στο διαδίκτυο, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
Πριν από μερικές εβδομάδες η διαδικτυακή πλατφόρμα Παρατηρητήριο Έμφυλων Στερεοτύπων Για Γονείς – Και Όχι Μόνο (που έχει δημιουργήσει η ηθοποιός και μητέρα Αγγελική Μαρίνου) είχε μοιραστεί αποσπάσματα από το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής που γράφτηκε για να διδαχτεί στη Γ’ Γυμνασίου από το 2027, τα οποία αναφέρονται στους έμφυλους ρόλους στην οικογένεια και στην έμφυλη βία.
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