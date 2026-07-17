Οκτώ αρωματικές επιλογές που κλείνουν στα μπουκάλια τους τη μυρωδιά του καλοκαιριού

Θα σας μεταφέρουν νοητά στο αγαπημένο σας νησί κάθε φορά που τα ψεκάζετε.



Αναμφίβολα, τα αρώματα δεν είναι απαραίτητο να επιλέγονται αυστηρά με βάση την εποχή ή να αντικαθίστανται με κάθε αλλαγή σεζόν. Ωστόσο, ορισμένα αρώματα αναδεικνύονται καλύτερα μέσα στον ζεστό καιρό, καθώς αποπνέουν μια φρεσκάδα και ανεμελιά που ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαιρινό κλίμα.







Νότες από δροσερά εσπεριδοειδή, αλμυρές πινελιές που θυμίζουν θαλασσινή αύρα και αρώματα τροπικών φρούτων, έχουν την ικανότητα όχι μόνο να ενισχύσουν τη διάθεσή σας, αλλά και να “ντύσουν” τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις με έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.

17.07.2026, 17:15