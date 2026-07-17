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Οκτώ εύκολα tips για τέλεια και προστατευμένα μαλλιά στις διακοπές
MARIE CLAIRE

Οκτώ εύκολα tips για τέλεια και προστατευμένα μαλλιά στις διακοπές

Λίγες έξυπνες κινήσεις αρκούν.

Οκτώ εύκολα tips για τέλεια και προστατευμένα μαλλιά στις διακοπές
Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνώνυμες με ατελείωτες ώρες στον ήλιο, βουτιές στη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης. Ωστόσο, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία, το αλάτι, το χλώριο και η υγρασία μπορούν να αφυδατώσουν την τρίχα, να προκαλέσουν φριζάρισμα και να κάνουν το χρώμα να ξεθωριάσει πιο γρήγορα. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να γεμίσετε το νεσεσέρ σας με δεκάδες προϊόντα. Μερικές απλές συνήθειες είναι αρκετές για να διατηρήσετε τα μαλλιά σας υγιή, απαλά και ευκολοχτένιστα σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

https://www.marieclaire.gr/beauty/hair/okto-efkola-tips-gia-telia-ke-prostatevmena-mallia-stis-diakopes/
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