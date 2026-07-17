Οκτώ εύκολα tips για τέλεια και προστατευμένα μαλλιά στις διακοπές
Οκτώ εύκολα tips για τέλεια και προστατευμένα μαλλιά στις διακοπές
Λίγες έξυπνες κινήσεις αρκούν.
Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνώνυμες με ατελείωτες ώρες στον ήλιο, βουτιές στη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης. Ωστόσο, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία, το αλάτι, το χλώριο και η υγρασία μπορούν να αφυδατώσουν την τρίχα, να προκαλέσουν φριζάρισμα και να κάνουν το χρώμα να ξεθωριάσει πιο γρήγορα. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να γεμίσετε το νεσεσέρ σας με δεκάδες προϊόντα. Μερικές απλές συνήθειες είναι αρκετές για να διατηρήσετε τα μαλλιά σας υγιή, απαλά και ευκολοχτένιστα σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
https://www.marieclaire.gr/beauty/hair/okto-efkola-tips-gia-telia-ke-prostatevmena-mallia-stis-diakopes/
https://www.marieclaire.gr/beauty/hair/okto-efkola-tips-gia-telia-ke-prostatevmena-mallia-stis-diakopes/
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