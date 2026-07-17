ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Σεθ Ρότζεν για επιλογή να μην κάνει παιδιά: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται ένα ακόμα παιδί αυτή τη στιγμή»
MARIE CLAIRE

Σεθ Ρότζεν για επιλογή να μην κάνει παιδιά: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται ένα ακόμα παιδί αυτή τη στιγμή»

Όσο μεγαλώνουν με τη σύζυγό του Λόρεν Μίλερ, τόσο πιο σίγουροι είναι ότι πήραν τη σωστή απόφαση

Σεθ Ρότζεν για επιλογή να μην κάνει παιδιά: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται ένα ακόμα παιδί αυτή τη στιγμή»
Ο Seth Rogen έδωσε μια νέα συνέντευξη στο podcast The Diary of a CEO όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για την επιλογή του, με τη σύζυγό του Lauren Miller, να μην αποκτήσουν παιδιά. Όπως πρόσθεσε μάλιστα, όσο μεγαλώνουν τόσο πιο σίγουροι είναι γι’ αυτήν καθώς τους δίνει την ελευθερία να εστιάσουν στις καριέρες και στη σχέση τους και να καταλάβουν τον εαυτό τους με έναν τρόπο που δεν θα τους το επέτρεπε η γονεϊκότητα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης