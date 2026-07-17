Σεθ Ρότζεν για επιλογή να μην κάνει παιδιά: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται ένα ακόμα παιδί αυτή τη στιγμή»

Ο Seth Rogen έδωσε μια νέα συνέντευξη στο podcast The Diary of a CEO όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για την επιλογή του, με τη σύζυγό του Lauren Miller, να μην αποκτήσουν παιδιά. Όπως πρόσθεσε μάλιστα, όσο μεγαλώνουν τόσο πιο σίγουροι είναι γι’ αυτήν καθώς τους δίνει την ελευθερία να εστιάσουν στις καριέρες και στη σχέση τους και να καταλάβουν τον εαυτό τους με έναν τρόπο που δεν θα τους το επέτρεπε η γονεϊκότητα.