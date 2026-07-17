«Οδύσσεια»: Οι πρωταγωνιστές της αφηγούνται το έπος σε ένα λεπτό

Ένα σύγχρονο έπος μπορεί κάποιος να το απήγγειλε ραπάροντας. Αυτό κάνουν τουλάχιστον οι πρωταγωνιστές της «Οδύσσειας», Anne Hathaway, Robert Patinson, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron και Jon Bernthal, που μέσα από το ρεφρέν μάς συστήνουν τους χαρακτήρες που υποδύονται ενώ διαλέγουν από έναν στίχο να μας αφηγηθούν την ιστορία πιο συνοπτικά από ποτέ. Το βίντεο, που μοιράστηκε το The Tonight Show του Jimmy Fallon σίγουρα δεν μάς δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ομηρικό έπος, αλλά προσθέτει στο hype των ημερών που, αν μη τι άλλο, έχει αρχίσει ήδη να εμπνέει ανθρώπους από όλο τον κόσμο να το διαβάσουν.