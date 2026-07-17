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Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο συγκινητικός λόγος που επέλεξε το νούμερο 7 για τη νέα ομάδα του
MARIE CLAIRE

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο συγκινητικός λόγος που επέλεξε το νούμερο 7 για τη νέα ομάδα του

Μια ακόμα δήλωση αγάπης προς τους γονείς του

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο συγκινητικός λόγος που επέλεξε το νούμερο 7 για τη νέα ομάδα του
Στη μετακίνησή τους στους Miami Heat, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε πίσω του το νούμερο 34, με το οποίο είχε συνδέσει τα προηγούμενα χρόνια του στον αθλητισμό, και υποδέχτηκε το 7. Και για τα δύο όμως είχε σοβαρούς λόγους να τα επιλέξει, οι οποίοι μάλιστα συνδέονται με τους αγαπημένους του γονείς.

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