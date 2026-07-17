Anne Hathaway: Της έκαναν έκπληξη με δώρο για το μωρό, εμπνευσμένο από την «Οδύσσεια»

Η Anne Hathaway περιμένει το τρίτο της παιδί με τον Adam Shulman, με τον οποίο έχουν ήδη δύο γιους, τον Jonathan (10) και τον Jack (6). Στο μεταξύ, προωθεί την ταινία «Οδύσσεια», που έκανε χτες, 16 Ιουλίου, πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους (διαβάστε εδώ την κριτική που έκανε η Μάρα Θεοδωροπούλου).