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Τι μπορεί να πείσει τις Γαλλίδες να αθληθούν;
MARIE CLAIRE

Τι μπορεί να πείσει τις Γαλλίδες να αθληθούν;

Στην Αμερική βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ γυμναστήριο να κυκλοφορούν με αθλητικά ρούχα. Στο Παρίσι, ανθρώπους που πάνε να το κρύβουν επιμελώς. Προτιμούμε πάντα το δεύτερο

Τι μπορεί να πείσει τις Γαλλίδες να αθληθούν;
Πριν λίγα χρόνια, η Alexa Chung κάλεσε στο κανάλι της στο Youtube μια ακόμη fashion persona, την Γαλλίδα Camille Charriere, προκειμένου να της αποκαλύψει μερικά από τα μυστικά της γνωστής και παγκοσμίως αξιοζήλευτης γαλλικής στυλιστικής φιλοσοφίας.

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