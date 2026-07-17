Τι μπορεί να πείσει τις Γαλλίδες να αθληθούν;

Πριν λίγα χρόνια, η Alexa Chung κάλεσε στο κανάλι της στο Youtube μια ακόμη fashion persona, την Γαλλίδα Camille Charriere, προκειμένου να της αποκαλύψει μερικά από τα μυστικά της γνωστής και παγκοσμίως αξιοζήλευτης γαλλικής στυλιστικής φιλοσοφίας.