Αντηλιακή προστασία: Τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε σχεδόν όλοι

Γνωρίζουμε καλά ότι η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη κάθε μέρα, όμως συχνά μπερδευόμαστε με το πόση ποσότητα είναι αρκετή για να προστατεύσουμε σωστά την επιδερμίδα στο πρόσωπό μας. Είτε επιλέγουμε να βαφόμαστε είτε όχι, το αντηλιακό παραμένει βασικό κομμάτι της ρουτίνας μας και χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε σωστά για να έχει αποτέλεσμα.Ένας εύκολος τρόπος για να υπολογίσουμε την ιδανική ποσότητα είναι ο γνωστός κανόνας των δύο δαχτύλων. Απλώνουμε το προϊόν κατά μήκος του δείκτη και του μεσαίου δαχτύλου μας και αυτή η ποσότητα αρκεί για να καλύψει ομοιόμορφα όλο το πρόσωπο. Σε πιο πρακτικούς όρους, μιλάμε περίπου για μισό κουταλάκι του γλυκού.Στην επιλογή προϊόντος, προτιμάμε αντηλιακά ευρέος φάσματος με SPF 30 και πάνω. Το SPF 50 προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, ειδικά τις ημέρες που βρισκόμαστε αρκετή ώρα έξω. Παρ όλα αυτά, κανένα αντηλιακό δεν λειτουργεί όλη μέρα χωρίς ανανέωση. Φροντίζουμε να το εφαρμόζουμε ξανά κάθε δύο ώρες και φυσικά μετά από ιδρώτα, θάλασσα ή αν αγγίζουμε συχνά το πρόσωπό μας.