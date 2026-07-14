Η καλοκαιρινή haircare ρουτίνα που θα σώσει τα μαλλιά σας μετά από κάθε βουτιά

Το καλοκαίρι, όσο εμείς απολαμβάνουμε τις βουτιές στη θάλασσα και τις ώρες κάτω από τον ήλιο, τα μαλλιά μας εκτίθενται καθημερινά σε παράγοντες που τα αφυδατώνουν και τα ταλαιπωρούν. Η υπεριώδης ακτινοβολία αποδυναμώνει την τρίχα, το αλάτι και το χλώριο απομακρύνουν τη φυσική της υγρασία, ενώ η ζέστη και το συχνό λούσιμο μπορούν να κάνουν τα μαλλιά πιο θαμπά, εύθραυστα και επιρρεπή στην ψαλίδα. Γι’ αυτό και η καλοκαιρινή haircare ρουτίνα χρειάζεται να προσαρμόζεται στις αυξημένες ανάγκες της εποχής, δίνοντας έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση της φθοράς.