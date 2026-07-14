Η περίοδός μας πώς επηρεάζει τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ;
Η περίοδός μας πώς επηρεάζει τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ;
Για πρώτη φορά οι επιστήμονες μελέτησαν τη σχέση μεταξύ τους
Αν έχετε διαγνωστεί ή υποψιάζεστε ότι έχετε ΔΕΠΥ, μήπως έχετε παρατηρήσει να επιδεινώνονται τα συμπτώματά της σε συγκεκριμένες ημέρες του κύκλου σας; Αυτή είναι η εμπειρία πολλών γυναικών, την οποία αποφάσισε να διερευνήσει μια ομάδα Βρετανών ερευνητών από τα Kings College και Queen Mary University. Οι ειδικοί, σύμφωνα με το BBC, ζήτησαν από 50 γυναίκες που έχουν ΔΕΠΥ και λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή να καταγράψουν τον κύκλο τους, τις συνέπειες που πιθανόν να έχει στα συμπτώματα του ΔΕΠΥ τους και γενικά την καθημερινή ζωή τους.
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