Αυτά είναι τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τη Νέα Σελήνη στον Καρκίνο

Ηπερίοδος του Καρκίνου πλησιάζει στο τέλος της και η σεζόν του Λέοντα βρίσκεται προ των πυλών. Πριν όμως αλλάξει το αστρολογικό σκηνικό, η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο έρχεται να ανακινήσει έντονα συναισθήματα. Κορυφώνεται την Τρίτη 14 Ιουλίου, και παρότι όλοι θα νιώσουμε την επιρροή της, τρία ζώδια αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.ΚριόςΗ Νέα Σελήνη στον Καρκίνο, μαζί με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή, ενεργοποιεί τον τέταρτο οίκο του ωροσκοπίου σας, που συνδέεται με το σπίτι, την οικογένεια και τις ρίζες σας. Επειδή ο Καρκίνος είναι παρορμητικό ζώδιο, όπως εσείς, η ενέργεια αυτής της περιόδου μπορεί να σας πιέσει περισσότερο από ό,τι θα θέλατε. Ωστόσο, αυτή η πρόκληση σάς βοηθά να στρέψετε την προσοχή σας σε όσα αποτελούν τη βάση της ζωής σας. Αν αισθάνεστε ότι το σπίτι σας χρειάζεται μια ανανέωση ή ότι πρέπει να αλλάξετε κάτι στον προσωπικό σας χώρο, τώρα είναι μια ιδανική στιγμή για να το κάνετε.