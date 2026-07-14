Ο Ολιβιέ Ρουστέινγκ είναι ο νέος Creative Director του οίκου Rabanne
Ο Ολιβιέ Ρουστέινγκ είναι ο νέος Creative Director του οίκου Rabanne
Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του στον οίκο Balmain, αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο που αναμένεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή.
Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του στον οίκο Balmain, αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο που αναμένεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή.
Ο οίκος Rabanne ανοίγει και επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, ανακοινώνοντας τον Olivier Rousteing ως νέο Creative Director. Όπως αποκάλυψε το WWD, ο διάσημος σχεδιαστής αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία του ιστορικού γαλλικού οίκου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες γύρω από την επόμενη επαγγελματική του κίνηση.
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