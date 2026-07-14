Ο Ολιβιέ Ρουστέινγκ είναι ο νέος Creative Director του οίκου Rabanne
MARIE CLAIRE

Ο Ολιβιέ Ρουστέινγκ είναι ο νέος Creative Director του οίκου Rabanne

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του στον οίκο Balmain, αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο που αναμένεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή.

Ο Ολιβιέ Ρουστέινγκ είναι ο νέος Creative Director του οίκου Rabanne
Ο οίκος Rabanne ανοίγει και επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, ανακοινώνοντας τον Olivier Rousteing ως νέο Creative Director. Όπως αποκάλυψε το WWD, ο διάσημος σχεδιαστής αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία του ιστορικού γαλλικού οίκου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες γύρω από την επόμενη επαγγελματική του κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης