Ρίτσαρντ Γκιρ: Τρυφερές στιγμές με την κατά πενήντα χρόνια νεότερη συμπρωταγωνίστριά του (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Ρίτσαρντ Γκιρ: Τρυφερές στιγμές με την κατά πενήντα χρόνια νεότερη συμπρωταγωνίστριά του (βίντεο)

Με την Νταϊάνα Σίλβερς υποδύονται ένα ζευγάρι με μεγάλη διαφορά ηλικίας

Ρίτσαρντ Γκιρ: Τρυφερές στιγμές με την κατά πενήντα χρόνια νεότερη συμπρωταγωνίστριά του (βίντεο)
Οι Richard Gere και Diana Silvers είναι οι πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «Asymmetry» της Lisa Halliday: ο 76χρονος και η 28χρονη υποδύονται ένα ζευγάρι με μεγάλη διαφορά ηλικίας, έναν συγγραφέα και μια νεαρή δημοσιογράφο, που ερωτεύονται μυστικά και που βρίσκονται σε μια σχέση που τους αλλάζει τη ζωή.

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