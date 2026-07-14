Ρίτσαρντ Γκιρ: Τρυφερές στιγμές με την κατά πενήντα χρόνια νεότερη συμπρωταγωνίστριά του (βίντεο)

Οι Richard Gere και Diana Silvers είναι οι πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «Asymmetry» της Lisa Halliday: ο 76χρονος και η 28χρονη υποδύονται ένα ζευγάρι με μεγάλη διαφορά ηλικίας, έναν συγγραφέα και μια νεαρή δημοσιογράφο, που ερωτεύονται μυστικά και που βρίσκονται σε μια σχέση που τους αλλάζει τη ζωή.