Ρίτσαρντ Γκιρ: Τρυφερές στιγμές με την κατά πενήντα χρόνια νεότερη συμπρωταγωνίστριά του (βίντεο)
Ρίτσαρντ Γκιρ: Τρυφερές στιγμές με την κατά πενήντα χρόνια νεότερη συμπρωταγωνίστριά του (βίντεο)
Με την Νταϊάνα Σίλβερς υποδύονται ένα ζευγάρι με μεγάλη διαφορά ηλικίας
Οι Richard Gere και Diana Silvers είναι οι πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «Asymmetry» της Lisa Halliday: ο 76χρονος και η 28χρονη υποδύονται ένα ζευγάρι με μεγάλη διαφορά ηλικίας, έναν συγγραφέα και μια νεαρή δημοσιογράφο, που ερωτεύονται μυστικά και που βρίσκονται σε μια σχέση που τους αλλάζει τη ζωή.
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