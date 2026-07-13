«Yerma»: Το έργο του Λόρκα για τη διαχρονική επιταγή της μητρότητας έγινε ισπανοελληνική ταινία – Τα γυρίσματα στην Αιδηψό
«Yerma»: Το έργο του Λόρκα για τη διαχρονική επιταγή της μητρότητας έγινε ισπανοελληνική ταινία – Τα γυρίσματα στην Αιδηψό
Την εμπειρία τους περιγράφουν οι παραγωγοί Αμάντα Λιβανού και Κατερίνα Τζούρου της Neda Film
Οι γνωριμίες στα φεστιβάλ μπορεί να οδηγήσουν στη γέννηση νέων καλλιτεχνικών έργων, αρκεί να υπάρχουν κοινό όραμα και χημεία. Αυτό ισχύει στο ακέραιο στην περίπτωση της ταινίας «Yerma», σε σκηνοθεσία της Βάσκου Lara Izagirre Garizurieta («An Autumn Without Berlin», «Nora»). Η ισπανοελληνική συμπαραγωγή, των εταιρειών Gariza Films και Neda Film με την υποστήριξη φορέων και από τις δύο χώρες*, επανερμηνεύει το κλασικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και το μεταφέρει στο σήμερα. Ξεκίνησε τη διαδρομή της από τo Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συνεχίστηκε στο πλαίσιο του Evia Film Project, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Στα γυρίσματα, διάρκειας επτά εβδομάδων, οι δημιουργοί της έγιναν συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι από το Μπιλμπάο μέχρι την Αιδηψό.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα