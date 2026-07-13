Τέιλορ Σουίφτ - Τρέιβις Κελς: Καλλιτέχνης της Νέας Υόρκης πούλησε μέσα σε μία μέρα τα σκουπίδια από τον γάμο τους
MARIE CLAIRE

Τέιλορ Σουίφτ - Τρέιβις Κελς: Καλλιτέχνης της Νέας Υόρκης πούλησε μέσα σε μία μέρα τα σκουπίδια από τον γάμο τους

Τα μικρότερα κόστιζαν 25 δολάρια

Τέιλορ Σουίφτ - Τρέιβις Κελς: Καλλιτέχνης της Νέας Υόρκης πούλησε μέσα σε μία μέρα τα σκουπίδια από τον γάμο τους
Λένε πως ό,τι είναι σκουπίδια για κάποιον μπορεί να γίνει ο θησαυρός για κάποιον άλλο και ένας εικαστικός της Νέας Υόρκης, ο Justin Gignac, εφάρμοσε αυτή τη θεωρία σε ένα ασυνήθιστο πρότζεκτ με τίτλο «NYC Garbage» και σλόγκαν «Σας ευχαριστούμε που τα πετάτε κάτω». Αυτή τη φορά, στο πλαίσιό του, μάζεψε τα σκουπίδια που άφησαν πίσω τους οι Taylor Swift και Travis Kelce στη Madison Square και κυριολεκτικά ξεπούλησε.

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