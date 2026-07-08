Σιμόν Μπάιλς: Τι απάντησε σε σχόλιο που αμφισβητεί τη σχέση της με την Τέιλορ Σουίφτ (εικόνες)

Μπορεί ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce να έγινε την περασμένη Παρασκευή, μα συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Πριν από λίγες ώρες η Simon Biles, που ήταν καλεσμένη, απάντησε σε όσους αμφισβητούσαν τη σχέση της με το ζευγάρι που παντρευόταν.Η Ολυμπιονίκης ήταν μεταξύ των καλεσμένων στη μεγαλοπρεπή εκδήλωση και μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram με τον σύζυγό της, τον παίκτη του NFL Jonathan Owens. Μεταξύ των άλλων διασημοτήτων που παρευρέθηκαν ήταν ο Ed Sheeran, ο Bradely Cooper, η Selena Gomez και ο Adam Sandler, ο οποίος τέλεσε το γάμο.Στα σχόλια της σειράς φωτογραφιών που δημοσίευσε η αθλήτρια στο Instagram στις 6 Ιουλίου, κάποιος αμφισβήτησε τη σχέση της με την τραγουδίστρια: «Πότε έχουν μιλήσει μεταξύ τους η Simon Biles και η Taylor Swift;», στο οποίο η αθλήτρια απάντησε: «Να το θυμάστε αυτό: σας δείχνω μόνο ό,τι θέλω να ξέρετε».