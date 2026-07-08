«Το μεγαλύτερο ψέμα που πούλησαν τα social media στους γονείς»

Η ζωή ενός γονιού είναι ούτως ή άλλως γεμάτη προκλήσεις, στις οποίες δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τη διαρκή σύγκρισή μας με τις προσεκτικά επιλεγμένες και ρετουσαρισμένες εικόνες των social media. Σε αυτό το θέμα εφιστά την προσοχή μας η ψυχοπαιδαγωγός Ευτυχία Βαρσάμη, η οποία σχολιάζει σε μια νέα ανάρτησή της στο Instagram: «Σε ποιο κόσμο μεγαλώνουμε παιδιά; Τι συμβαίνει γύρω μας; Γιατί συνεχίζουμε να συγκρίνουμε τη γονεϊκότητά μας με τις πιο όμορφα φωτισμένες στιγμές των social media. Ίσως ήρθε η ώρα να θυμηθούμε τι έχει πραγματικά σημασία. Η παρουσία, όχι η τελειότητα».