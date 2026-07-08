Η Δώρα Χρυσικού στις Γυναίκες: «Ενα αγέννητο παιδί μου έσωσε τη ζωή» – Η πενταετία μετά τον καρκίνο, η Μάγδα Φύσσα και το θάρρος να παίρνεις θέση

Ηνέα σεζόν του vidcast «Γυναίκες» του Marie Claire επιστρέφει με μια συζήτηση που δύσκολα χωρά σε μία μόνο θεματική. Γιατί η Δώρα Χρυσικού δεν είναι μια γυναίκα που διαχωρίζει την τέχνη από τη ζωή, ούτε την προσωπική εμπειρία από τη συλλογική ευθύνη. Όσα την απασχολούν ως άνθρωπο, τα κουβαλά και ως ηθοποιός. Και όσα έχει ζήσει, επιλέγει να τα μοιράζεται όχι για να συγκινήσει, αλλά γιατί πιστεύει ότι μπορεί να γίνουν χρήσιμα για κάποιον άλλον.Σε μια εποχή όπου πολλοί άνθρωποι που έχουν δημόσιο βήμα επιλέγουν την ασφάλεια των ίσων αποστάσεων, εκείνη εξακολουθεί να παίρνει θέση. Μιλά για τον φασισμό, για την πατριαρχία, για το ελληνικό #MeToo, για τη γενοκτονία στη Γάζα, για τον καρκίνο, για τον φόβο, για τη δικαιοσύνη. Και το κάνει χωρίς να χαμηλώνει τον τόνο για να γίνει πιο αρεστή. Δεν την ενδιαφέρει να είναι αρεστή. Την ενδιαφέρει να είναι ειλικρινής.