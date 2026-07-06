Τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης για διακοπές το 2026, με βάση τον καιρό, το φαγητό και τη φύση

Αν για φέτος σχεδιάζετε διακοπές σε κάποιο ευρωπαϊκό νησί, αλλά δυσκολεύεστε να επιλέξετε ανάμεσα στις αμέτρητες επιλογές, μια νέα έρευνα της Saga Holidays, ταξιδιώτικός πράκτορας στη Βρετανία, ίσως σας βοηθήσει.Η μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε το euronews.com. αξιολόγησε 80 νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης με βάση τρία βασικά κριτήρια τις καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια, βροχοπτώσεις, άνεμος και θερμοκρασία), τις επιλογές για φαγητό και ποτό (αριθμός εστιατορίων, καφέ και μπαρ σε σχέση με το μέγεθος του νησιού), τους χώρους πρασίνου και τη φυσική βλάστηση.Στην τελική βαθμολογία, η φύση και οι χώροι πρασίνου είχαν βαρύτητα 45%, οι καιρικές συνθήκες 35% και οι επιλογές για φαγητό και ποτό 20%.Τα 10 καλύτερα νησιά της Ευρώπης για το 2026Στην πρώτη δεκάδα κυριαρχούν η Ισπανία και η Κροατία, καταλαμβάνοντας συνολικά εννέα θέσεις. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί των Καναρίων Νήσων, με βαθμολογία 95/100. Σύμφωνα με τη Saga Holidays, ξεχώρισε χάρη στον συνδυασμό εντυπωσιακών φυσικών τοπίων, ποιοτικής γαστρονομίας και, κυρίως, των υψηλών ποσοστών ηλιοφάνειας.