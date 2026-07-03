Αντζελίνα Τζολί: O νέος πολυχώρος της στη Νέα Υόρκη δημιουργήθηκε στο παλιό ατελιέ του Ζαν-Μισέλ Μπασκιά
Αντζελίνα Τζολί: O νέος πολυχώρος της στη Νέα Υόρκη δημιουργήθηκε στο παλιό ατελιέ του Ζαν-Μισέλ Μπασκιά
Του το είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης του, Andy Warhol
Η διαρκώς ανήσυχη Angelina Jolie έχει πλέον τον δικό της πολυχώρο στη Νέα Υόρκη. Το Atelier Jolie προσφέρει μαθήματα, εργαστήρια, residencies, εκθέσεις αλλά και εστιατόριο-καφέ.
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